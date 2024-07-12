İbrahim Tatlıses yoğun bakımda. Helallik istemişti

'İmparator' lakaplı İbrahim Tatlıses, bugün kalp kapakçığı için ameliyat masasına yattı. Tatlıses’in 2.5 saat süren ameliyat başarılı geçti.

Tedbir ve kontrol amaçlı Tatlıses’in 3-4 saat yoğun bakımda kalacağı ileri sürüldü. Sanatçıyı çocuklarının yalnız bırakmadığı da belirtildi.

HAYRANLARINDAN HELALLİK İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz akşam Harbiye Açık Hava konserinde hayranlarıyla buluşmuştu. Konserde Tatlıses ameliyat olacağını açıklamıştı.

Gözyaşlarını tutamayan Tatlıses helallik istemişti. Tatlıses "Kalp kapakçığım değişecek, hakkınızı helal edin dualarınızı eksik etmeyin." demişti.

Tatlıses, son olarak "Ameliyattan kalkamazsam şarkılarımı dinleyin" ifadelerini kullanmıştı.

BAŞINDAN VURULMUŞTU

İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011 tarihinde "İbo Show" programının çekimlerinden sonra İstanbul'da yardımcısı Buket Çakıcı ile birlikte beş kişi yaralanmış, Tatlıses ise ağır yara almıştı.

Saldırıda Tatlıses başının sağ tarafından yaralandı. Bu saldırıdan sonra Tatlıses eski sağlığına tam olarak kavuşamamıştı.