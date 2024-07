Ünlü sunucunun yazı geçirdiği yer ortaya çıktı. Alp Kırşan Survivor'ı bırakıp İstanbul'u terk etmişti

Survivor'da uzun yıllar sunuculuk yaptıktan sonra programı bırakma kararı alan Alp Kırşan, İstanbul'u da terk etmişti.

Ailesiyle Bodrum'da yaşayan Kırşan'ın yaz aylarını geçirdiği mütevazı karavanı dikkat çekti.

Alp Kırşan açıklamalarıyla adından söz ettirdi.

2012-2016 yılları arasında 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' yarışmasında, ardından ise 5 yıl boyunca Survivor'da sunuculuk yapan Alp Kırşan, ani bir kararla her şeyi bırakıp İstanbul'u terk etmişti.

Yoğun geçen yılların ardından ailesiyle birlikte Bodrum'a yerleşen Alp Kırşan, sessiz ve sakin bir hayatı seçti.

Ailesiyle birlikte balık tutup, bahçe temizleyen Kırşan, doğayla iç içe hayatından paylaşımlar yaparak dikkat çekiyordu.

Alp Kırşan, yaz aylarında ise eşi ve çocuklarıyla mütevazı bir ortamda yaşıyor.

Emin ve Fatih adlı yayında yaşamını anlatan Alp Kırşan'ın karavanı ve tatili geçirdiği şahane manzaralı ortamı gündem oldu.

"KEYİFTEN ÖDÜN VERMİYORUZ"

Alp Kırşan'a sunucu, "Çoğu maddi olarak zenginden daha konforlu bir yaşamınız var. Biz şu an onun ortamında olduğumuz için" deyince Kırşan ise şunları söyledi:

"Fatih Terim'in evi mesela Türkbükü'nde falan onun gibi bir yerdeyiz şu anda ama bence Türkiye'nin en güzel yerlerinden bir tanesi Akbük'teyiz. Abi keyiften ödün vermiyorum ya mümkün değil ya. Buraya megayatla da ama o da değil bizimki. Arkamda gördüğünüz karavan bana ait ve biz karavanla takılıyoruz"

MÜTEVAZİ KARAVAN DİKKAT ÇEKTİ

Mütevazı karavanında ailesiyle vakit geçiren ünlü sunucu devamında, "Karavanla çok da mutluyuz bazen ufak tefek tekneler var onlar bağlıyorlar onlarla balığa çıkıyoruz. Biz kendi teknemizi getiriyoruz küçük böyle yani her şeyi kıvamında ve yerinde yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

ALP KIRŞAN KİMDİR?

Alp Kırşan, 3 Kasım 1979'da İzmir'de doğdu. Türk dizi ve sinema oyuncusu, sunucu ve manken.

İzmir'de Konak Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi Radyo ve Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor ve Sanat Akademisi'ni tamamladı.

2000 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci, Best Model of the World yarışmasında ise üçüncü oldu.

İlk kez Sabah Şekerleri programında sunucu olarak kamera karşısına geçti ve ardından Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuk kariyerine başladı.

Alp Kırşan, 2012-2016 yılları arasında 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' ve 5 yıl boyunca 'Survivor' programlarında sunuculuk yaptı.

2014 yılında Zeynep Dörtkardeşler ile evlendi ve çiftin Efe adında bir oğlu var.

Yoğun geçen yılların ardından ailesiyle birlikte Bodrum'a yerleşerek daha sakin bir hayatı tercih etti.