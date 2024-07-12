İbrahim Tatlıses'ten kötü haber. Helallik istedi

İbrahim Tatlıses'ten sevenlerine kötü haber geldi. 14 Mart 2011 tarihinde İbo Show programı çıkışında Maslak'ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralanan İbrahim Tatlıses ölümden dönmüştü.

İmparator lakabıyla tanınan 72 yaşındaki İbrahim Tatlıses yıllardır sesiyle milyonlar tarafından dinlenmeye devam ediliyor.

Yıllar önce uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralanan İbrahim Tatlıses ölümden dönmüştü. Bu olay hem medya hem de magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Ancak İbrahim Tatlıses, 20 yıl sonra konser verdiği Harbiye'de sevenlerini üzen bir haber verdi.

HELALLİK İSTEDİ

Ünlü sanatçı, yarın kalp kapakçığı ameliyatına gireceğini duyurdu ve helallik istedi. Seyircilerinin 'Helal olsun' demesinin ardından Tatlıses sahnede gözyaşlarına hakim olamadı.

BAŞINDAN VURULMUŞTU

İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011'de "İbo Show" programının çekimlerine katıldıktan sonra asistanı Buket Çakıcı ile İstanbul'da beş kişinin silahlı saldırısına uğramış, başının sağ tarafından vurularak ağır yaralanmıştı. Saldırıda, asistanı Çakıcı da yaralanmıştı. Tatlıses bu saldırının ardından eski sağlığına tam anlamıyla kavuşamadı.

TATLISES'İN VURULDUĞU O GECE!

14 Mart 2011 gecesi İbo Show programı çıkışında Maslak'ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralandı.

Akabinde hastaneye kaldırılan Tatlıses, 6 saat süren ameliyat sonucu yoğun bakım ünitesine bağlandı.

Saldırıda İbrahim Tatlıses'in asistanı Damla Buket Çakıcı da yaralandı. Gri Fiat Linea marka arabadan yapıldığı öğrenilen saldırı hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı, 16 Mart 2011 tarihi itibarıyla araç bulundu, suikastın bir numaralı zanlısı Abdullah Uçmak yakalandı.

İki hafta boyunca özel bir hastanede yoğun bakımda kalan sanatçı, 28 Mart 2011 günü doktorlarının yaptığı açıklamaya göre yoğun bakımdan çıkarıldı ve böylece hayati tehlikesi ortadan kalktı.

6 Nisan 2011 tarihi itibarı ile ailesi tedavilerin Almanya'da sürdürülmesi isteği ile Tatlıses'i Türkiye Cumhuriyeti'ne ait uçakla Almanya'ya götürüldü.

Sonraki yıllarda Miami, Florida, Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyada en iyiler arasında bulunan beyin cerrahları tarafından tıbbi beyin operasyonu gerçekleştirildi.