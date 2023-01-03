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  • İbrahim Tatlıses'i ünlü şarkıcı Dua Lipa ile kandırdılar .Ünlü türkücü sosyal medyanın diline düştü

İbrahim Tatlıses'i ünlü şarkıcı Dua Lipa ile kandırdılar .Ünlü türkücü sosyal medyanın diline düştü

İbrahim Tatlıses, Dua Lipa'nın photoshop uygulanarak, "Allah cezanı verecek" sözlerinin yazıldığı ve kendi fotoğrafının dövme olarak uygulandığı kareyi gerçek sandı. Kısa bir süre sonra gerçeği öğrenen Tatlıses, konuyla alakalı açıklama yaptı: Ben ne tanırım Dua Lipa'yı...

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 11:14
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İbrahim Tatlıses'i dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa fotoğrafı ile kandırdılar

İbrahim Tatlıses'i ünlü şarkıcı Dua Lipa ile kandırdılar .Ünlü türkücü sosyal medyanın diline düştü
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Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya ait photoshoplu bir fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. 3 Grammy Ödülü sahibi olan İngiliz şarkıcının karesine, "Allah cezanı verecek" sözleri ile İbrahim Tatlıses dövmesi yapıldı.

"Cesur ve güzel kızımıza teşekkür ederim"

Bunu gören Tatlıses, photoshop uygulanarak yapılan dövmeyi gerçek sandı ve Lipa'nın fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. İbrahim Tatlıses, paylaşımına, "Cesur ve güzel kızımıza teşekkür ederim." ifadelerini not düştü.

İbrahim Tatlıses kısa süre sonra kandırıldığını anlayınca paylaşımını hemen silse de yine de sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı.

Fotoğrafın photoshop uygulanarak yapıldığını öğrenen İbrahim Tatlıses, konuyla alakalı Twitter hesabından açıklama yaptı.

"Ben Ajda Pekkan bilirim, Hadise bilirim"

"Ben Ajda Pekkan bilirim, Hadise bilirim." diyen Tatlıses, "Vaktim mi var da Dua Lipa’yı bileyim, takip edeyim? Meğer başka bir kıza yapmışlar, bunu gönderdiler. Ben de teşekkür ettim, paylaştım. Niyetim kötü değildi." şeklinde konuştu.

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