İbrahim Tatlıses'in torunları ameliyat oldu! Son durumu paylaştı

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İbrahim Tatlıses'in torunları ameliyat oldu! Son durumu paylaştı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile fenomen Yasemin Şefkatli'nin 1 yaşındaki ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir, gözlerinde yaşanan sorun nedeniyle ameliyat edildi. Çift paylaştıkları son gönderiyle bebeklerinin son durumunu bildirdiler.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2021 yılında nikâh masasına oturmuşlardı. 22 Ocak 2024'te ise ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir dünyaya gelmişti.

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Geçen haftalarda 1. yaşlarını aile arasında sade bir programla kutlayan aile, ikizlerin gözlerinde yaşama sorunu olduğu fark etmişti.

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SON DURUMU PAYLAŞTI
Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ikizlerin göz yaşaması nedeniyle geçirdiği operasyonun ardından son durumlarını paylaştı.

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Hastaneye gidip tahlil yaptıran Şefkatli, "Gittik kan verdik geldik. Bu hafta gözümüzden oluyoruz operasyonu” notuyla duyurmuştu.

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Ameliyatın ardından ikizlerin sağlık durumu hakkında bilgi veren Şefkatli, sevenlerine müjdeli haber verdi.

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Sosyal medyada paylaştığı hikayesinde ''Eski fotoğraflara bakıyorum da gerçekten gözlerde hep yaş. Bizim normalimiz oymuş gibi geliyordu. Daha 1 hafta oldu bayağı rahatladılar bence'' ifadelerine yer verdi.

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