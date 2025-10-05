İbrahim Tatlıses’ten Güllü’nün ölümüyle ilgili şoke eden ifade: Tek soruyla tartışmaları alevlendirdi!

90'lı yılların efsane parçaları "Sabah Olmadan", "Değmezmiş Sana" ve "Kopamam Senden" ile milyonların kalbini fetheden Güllü, 26 Eylül Cuma gecesi saat 01.28'de, 6. kattaki evinin kapalı terasından düşerek yaşamını yitirdi.

Otopsi raporunda darp izine rastlanmazken, zeminin mayi sabunla temizlenmiş olması ve kayganlık soruşturmayı karmaşıklaştırdı.

Kan örnekleri Bursa Adli Tıp Kurumu'nda inceleniyor; alkol veya uyuşturucu etkisi olup olmadığı belirlenecek.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter, soruşturma kapsamında tekrar ifade vererek medyaya sert tepki gösterdi.

Adliye çıkışında duygusal anlar yaşanırken, İbrahim Tatlıses de intihar iddialarına ilişkin şüphelerini dile getirdi. Evdeki kamera görüntülerinin ses çözümlemesi için laboratuvara gönderilmesi, olayın aydınlatılması için kritik adım olarak görülüyor.

"BALKONUN KİLİTLİ KAPISI VAR MI?"

İbrahim Tatlıses, "Çok üzüldük. Mekanı cennet olsun. Ben canına kıydığını zannetmiyorum, çünkü Güllü kendini çok severdi. O balkonun kilitli kapısı var mı? Bu sorunun cevabını düşünüyorum. Çok şey yazarım ama yazmıyorum. Bilirkişiler mutlaka konuyla ilgilenir" diye konuştu.

"BİZE ACIMIZI YAŞATMADINIZ"

Tuğberk Gülter, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, kamuoyunda dolaşan iddialara tepki göstererek şunları söyledi: "Olayla ilgili avukatlarımız gereken açıklamaları zaten yapar. Benim tek söyleyeceğim, olay günü nişanlımla İstanbul'daydım. Onun dışında tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Bize acımızı yaşatmadınız, bize iftiralar attınız, bizim canımız ciğerimiz söndü.

Siz buna ekmek bandınız. Siz annemin şarkılarıyla ağladınız, bizi ağlatmadınız, bizi süründürdünüz. Kamera tutan, mikrofon uzatan, yorum yapan hiçbirinin mi annesi ölmedi. Çığlıkları nasıl duymuyorsunuz. Niye kimse yardım etmiyor. Herkes pislik yapmanın derdinde. Başka hiçbir derdi yok kimsenin. Niye kimse ağlamamızı istemiyor. Biz daha annemin mezarına gidip ağlayamadık sarılamadık herkes orada diye."

ANNEMİN KEMİKLERİNİ SIZLATTILAR"

Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ise "Ben hakkımızı helal etmiyorum. Annemin de konuşanlara hakkını helal etmediğine eminim. Annemin kemiklerini sızlattılar. Zaten her şey ortada. Avukatlarımız gereken açıklamayı yapacaklar. Acımızı yaşatmadılar bize" dedi.

Soruşturma, yeni bulgularla derinleşirken, Güllü'nün avukatları asılsız iddialara karşı suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Olayın kaza, intihar veya cinayet olup olmadığı netleşene kadar kamuoyunda spekülasyonlar devam ediyor.

Sanat camiası, Güllü'nün anısını yaşatmak ve adaletin yerini bulmasını bekliyor.