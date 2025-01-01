İbrahimovic özür diledi

İtalya Serie A'nın güçlü ekiplerinden AC Milan, teknik direktör Paulo Fonseca'nın görevine son vererek, Porto'nun başarılı teknik direktörü Sergio Conceição ile yeni bir döneme başladı. Zlatan İbrahimovic, bu değişimi değerlendirirken, önceki teknik direktör Fonseca'ya özürlerini iletti ve Milan'ın hedeflerine ulaşma yolunda bir adım daha atıldığını belirtti.

İBRAHİMOVİC'TEN FONSECA'YA ÖZÜR

İbrahimovic, Fonseca'nın görevden alınmasının ardından yaptığı açıklamada, eski teknik direktörü en başta saygıyla andı. Ancak, takımın istikrarlı sonuçlar elde edememesi nedeniyle Fonseca’nın görevine son verilmesi gerektiğini ifade etti. İbrahimovic, “Fonseca’ya teşekkür ederiz, ama sonuçlarda tutarlılık sağlanamadı. Milan gibi büyük bir kulüpte sonuçlar her şeydir,” dedi. Ayrıca, Fonseca’yı basın toplantısına göndererek hatalı bir adım attıklarını belirterek, özür diledi.

CONCEİÇÃO'UN BAŞARILI VİZYONU

Milan’da yeni bir dönemin başladığını ve bu süreçte takımın başına getirilen Sergio Conceição'a büyük bir güven duyulduğunu dile getiren Ibrahimovic, Conceição’un kazanan bir karaktere sahip olduğunu vurguladı. Ibrahimovic, Conceição’un Porto'da orta sezonda göreve başlamasına rağmen büyük başarılar elde ettiğini belirterek, “Conceição’un vizyonu net. Takımı hemen sahada görmek istiyor ve bu bizim için çok önemli,” dedi. Milan’ın en büyük hedeflerinden birinin Supercoppa Italiana olduğuna da değinen Ibrahimovic, kulübün başarıları için herkesin sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

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MİLAN TARAFTARLARININ TEPKİLERİ

Milan taraftarları son dönemde kulüp yönetimine karşı protestolar yapmış, Gerry Cardinale'nin kulübü satması için pankartlar açmıştı. Ibrahimovic, taraftarların bu tepkilerini anladıklarını belirterek, “Onların duygu ve düşüncelerini saygıyla karşılıyoruz. Ancak biz, hedeflerimize ulaşana kadar tatmin olmayacağız,” dedi. Milan’ın yeni hedefi ise sadece yerel başarılarla sınırlı değil. Ibrahimovic, kulübün daha büyük hedeflere ulaşmak için tüm gücüyle çalıştığını belirtti.

Yeni teknik direktör Conceição’un gelmesiyle birlikte, Milan’ın hedeflerine ulaşma yolunda daha kararlı bir tutum sergilemesi bekleniyor. Ibrahimovic ise, bu yeni dönemin kulübün tarihine önemli bir iz bırakacağını umuyor.

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