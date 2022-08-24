Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan cesur cevabı ile olay oldu. İç çamaşırının rengini soranlara öyle bir yanıt verdi ki
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan cesur cevabı ile olay oldu. İç çamaşırının rengini soranlara öyle bir yanıt verdi ki
Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan katıldığı YouTube programında çok samimi cevaplar verdi. "Ne renk iç çamaşırı giydin?" sorusunu iç çamaşırını göstererek yanıtladı.
Galeri Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 08:59 Son Güncelleme: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 09:24