İç, kuzey ve doğu kesimlerde sıcaklıklar artıyor

Düzenleme: Kaynak: ANKA
İç, kuzey ve doğu kesimlerde sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji, yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının pazartesi gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde artacağını bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM), önümüzdeki haftanın hava durumu sıcaklık tahminlerini yayımladı.

Verilere göre, hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece, Marmara Bölgesi’nin güney kesimleri, İç Ege, Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi’nin iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

SICAKLIKLARA DİKKAT

Meteoroloji, yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında açık alanda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini ifade etti.

İŞTE HAVA SICAKLIKLARI

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar, Ankara 29-37; İstanbul 31-33; İzmir 33-36; Konya 28-36; Antalya 33-39; Adana 35-37; Kocaeli 32-35; Bolu 30-33; Samsun 30-32; Trabzon 28-30; Tokat 30-40; Erzurum 28-33; Diyarbakır 38-42; Hatay 33-36 aralıklarında olacağı tahmin ediliyor.

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