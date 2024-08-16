İç, kuzey ve doğu kesimlerde sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM), önümüzdeki haftanın hava durumu sıcaklık tahminlerini yayımladı.

Verilere göre, hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece, Marmara Bölgesi’nin güney kesimleri, İç Ege, Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi’nin iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

SICAKLIKLARA DİKKAT

Meteoroloji, yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında açık alanda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini ifade etti.

İŞTE HAVA SICAKLIKLARI

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar, Ankara 29-37; İstanbul 31-33; İzmir 33-36; Konya 28-36; Antalya 33-39; Adana 35-37; Kocaeli 32-35; Bolu 30-33; Samsun 30-32; Trabzon 28-30; Tokat 30-40; Erzurum 28-33; Diyarbakır 38-42; Hatay 33-36 aralıklarında olacağı tahmin ediliyor.