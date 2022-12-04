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Yemen'de 4,5 yılda temizlenen mühimmat sayısı belli oldu

İç savaş yorgunu Yemen'de yaklaşık 4,5 yılda 375 binden fazla mayın ve mühimmatın kontrollü şekilde imha edildiği bildirildi.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 16:48
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İç savaş yorgunu Yemen'de yaklaşık 4,5 yılda 375 binden fazla mayın ve mühimmatın kontrollü şekilde imha edildi

Yemen'de 4,5 yılda temizlenen mühimmat sayısı belli oldu
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Suudi Arabistan'ın Yemen'deki mayınları temizlemek için başlattığı Mayın Temizleme Projesinin (MASAM) Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde mayın ve mühimmat temizleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin kasım başından bu yana 5 bin 84 mayın ve patlamamış mühimmatı temizlediği ifade edildi.

Buna göre, Ağustos 2018'den bu yana, ülke genelinde döşenen mayın ve mühimmatlardan toplam 375 bin 302'sinin kontrollü şekilde imha edildiği kaydedildi.

İnsan hakları örgütleri, Yemen'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 binden fazla mayın mağduru olduğunu değerlendiriyor.

Yemen hükümeti ve insan hakları raporlarına göre, İran destekli Husiler, iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Söz konusu mayınlar, binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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