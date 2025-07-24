Icardi 'Buraları yakarım' dedi, sosyal medya fenomenini ifşa etti

Galatasaray'ın kaptanı Mauro Icardi sadece yeşil sahadaki başarılılarıyla değil yaşadığı olaylayra magazin dünyasında da büyük ilgi görüşor.

Wanda Nara ile olaylı bir boşanma yaşayan Arjantinli futbolcu, Wanda Nara'nın ezeli düşmanı China Suarez'le aşk yaşamaya başlamıştı.

Bu ilişkisi sürerken İspanyol basınına Mauro Icardi'nin China Suarez'i Natasha Rey isimli sosyal medya fenomeniyle aldattığı iddiaları patlak verdi. Natasha Rey, Mauro Icardi'ye ait olduğunu iddia ettiği yüzü gözükmeyen cinsel içerikli bir fotoğraf paylaştı.

ICARDI ÖFKE KUSTU

China'yı aldattığı yönünde çıkan iddialara sinirlenen Galatasaray kaptanı sosyal medya hesabından öfke kustu. Natasha Rey'in kendisine yolladığı mesajı yayınlayan Icardi şunları yazdı: "Bu muymuş benim sözde 'sevgilim' ya da mesaj attığım kişi? Çok garip... Çünkü mesajlarını asla kabul etmedim ve bana çıplak videolarını bedavaya yolladı. Uydurmayı bırakın, yalan söylemeyi bırakın, benim adımı kullanarak prim kasmaya ya da sevgimi lekemeleye çalışmayı da bırakın. Her zaman olduğu gibi elimde kanıtlar var. Ekran kaydını paylaşırdım ama Instagram, çıplak ifşasından dolayı hesabımı kapatır. Öpücükler, benimle oyun oynamayın, buraları yakarım!"