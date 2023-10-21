Icardi büyük rekorun peşine düştü. Derbide tek odak o noktası olacak

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, bugünkü Beşiktaş derbisinde de gol atması halinde sarı kırmızılı forma altında derbilerde en çok gol atan yabancı futbolcu olacak.

Icardi büyük rekorun peşine düştü. Derbide tek odak o noktası olacak

Editör: Fatma Demirkaya

Süper Lig'de bugün Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak dev maç 19.00'da başlayacak.

Sarı Kırmızılı ekibin bugünkü maçta da en büyük kozu Mauro Icardi olacak. Derbi performanslarıyla ön plana çıkan Arjantinli golcü, Trendyol Süper Lig'de oynadığı derbilerin hiçbirini boş geçmedi.

Icardi, Fenerbahçe'ye karşı 2 gol, 1 asist, Beşiktaş'a karşı 3 gol ve Trabzonspor'a karşı 3 gol ile oynadı. Yıldız oyuncu 6 derbi maçında 8 gol attı.

1696704390781-412412412412.jpgGOL ATARSA REKOR KIRACAK

NTVSpor'da yer alan habere göre, derbide attığı gollerle George Hagi'nin rekoruna ortak olan Icardi, bugün Beşiktaş ağlarını sarsması halinde Galatasaray formasıyla derbilerde en çok gol atan yabancı futbolcu olacak.

Mauro Icardi bu sezon 14 maçta 12 gol, 2 asistle oynadı.

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