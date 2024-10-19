İcardi çıktı Osimhen rövaşata golüyle sazı eline aldı. Galatasaray 3-0 kazandı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u İcardi ve Osimhen'in golleriyle 3-0 mağlup etti.

Galatasaray maçın 10. dakikasında İcardi'nin attığı kafa golüyle Antalyaspor karşısında 1-0 öne geçti. İlk yarının 1-0 bitmesinin ardından ikinci yarıda maçın 52. dakikasında topla buluşan İcardi, farkı 2'ye çıkardı.

İCARDİ ÇIKTI OSİMHEN RÖVAŞATA GOLÜYLE SAZI ELİNE ALDI

Maçın 79. dakikasında İcardi yerini Osimhen'e bıraktı. Osimhen,80. dakikada oyuna girer girmez ilk pozisyonda golünü kaydetti ancak gol ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

90+2'de topla buluşan Osimhen attığı muhteşem golüyle farkı 3'e çıkardı. Ve Galatasaray, Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.