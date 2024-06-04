Icardi Erden Timur'un peşine takıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Icardi Erden Timur'un peşine takıldı

Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un aldığı ayrılık kararı sonrası Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin de takımdan ayrılabileceği iddiası ortaya atıldı. Bu iddia Galatasaraylı taraftarlarını üzdü.

Galatasaray'da yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'u listesine almamıştı.

Erden Timur'un ayrılık kararı alırken, bugün istifasını açıklaması bekleniyor.

cppd-alrv0worclhipjgmq.webp

ICARDI İDDİASI ORTALIĞI SALLADI
Erden Timur'un aldığı ayrılık kararı sonrası takımın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

icarid.png

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Erden Timur'un ayrılık kararı alması sonrası, Mauro Icardi'nin de Galatasaray'dan ayrılma ihtimali oldukça kuvvetli.

Mauro Icardi'yi Galatasaray'a gelmeye ikna eden detayın Erden Timur'un projesi olduğu ifade edildi.

Icardi, geçtiğimiz yıl Erden Timur'un projesine inandığı için Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifleri reddetmişti.

Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Icardi, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 47 maçta 32 gol atarken, 12 asist yaptı.

Arjantinli golcü Süper Lig'de sezonu gol kralı olarak tamamladı.

İlgili Haberler
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 4 Haziran 2024. Bugünkü maçlar
Yarışmacılar Almatı'ya ulaştı
Yarışmacılar Almatı'ya ulaştı
Son Haberler
Gemlik Limanı'nda Güney Amerika'dan gelen 373 kilo kokain yakalandı. Yeni rota orası mı? Gündem
Gemlik Limanı'nda Güney Amerika'dan gelen 373 kilo kokain yakalandı. Yeni rota orası mı?
ABD Başkanı Biden’ın oğlu hapis cezasıyla karşı karşıya Dünya
ABD Başkanı Biden’ın oğlu hapis cezasıyla karşı karşıya
1 Milyar oyun sayılmasına başlanıldı Dünya
1 Milyar oyun sayılmasına başlanıldı
Termometreler 40 dereci buldu vatandaşlar kendilerini denize attı Gündem
Termometreler 40 dereci buldu vatandaşlar kendilerini denize attı
Fatih Portakal Mehmet Şimşek’in büyük korkusunu açıkladı. 'Sabır demeyin bana' diyerek seslendi Gündem
Fatih Portakal Mehmet Şimşek’in büyük korkusunu açıkladı. 'Sabır demeyin bana' diyerek seslendi
Demet Evgar hayranlarını korkuttu! Törene tekerlekli sandalye ile geldi Magazin
Demet Evgar hayranlarını korkuttu! Törene tekerlekli sandalye ile geldi
50 yaşındaki Şevval Sam bu sefer oğlunu koluna taktı. Kim inanır ana-oğul olduklarına. Magazin
50 yaşındaki Şevval Sam bu sefer oğlunu koluna taktı. Kim inanır ana-oğul olduklarına.