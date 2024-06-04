Icardi Erden Timur'un peşine takıldı

Galatasaray'da yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'u listesine almamıştı.

Erden Timur'un ayrılık kararı alırken, bugün istifasını açıklaması bekleniyor.

ICARDI İDDİASI ORTALIĞI SALLADI

Erden Timur'un aldığı ayrılık kararı sonrası takımın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Erden Timur'un ayrılık kararı alması sonrası, Mauro Icardi'nin de Galatasaray'dan ayrılma ihtimali oldukça kuvvetli.

Mauro Icardi'yi Galatasaray'a gelmeye ikna eden detayın Erden Timur'un projesi olduğu ifade edildi.

Icardi, geçtiğimiz yıl Erden Timur'un projesine inandığı için Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifleri reddetmişti.

Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Icardi, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 47 maçta 32 gol atarken, 12 asist yaptı.

Arjantinli golcü Süper Lig'de sezonu gol kralı olarak tamamladı.