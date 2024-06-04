Yarışmacılar Almatı'ya ulaştı

Dünyanın en prestijli klasik otomobil rallisi Pekin-Paris Klasik Otomobil Rallisi'nde yarışmacılar bu sabah Kazakistan'ın Almatı şehrine ulaştı.

Gözleri gibi baktıkları klasik otomobilleriyle on binlerce kilometre yol yapacak olan sürücüler Almatı'dan sonra Bakü'ye, orada Kızılorda ve Aktau'dan geçecekler. Yarışmacıların 23 Haziran'da, son varış noktaları olan Paris'e ulaşmayı planlıyorlar.

Pekin-Paris Klasik Otomobil Rallisi'nin tarihi 1907 yılına kadar uzanıyor. Siyasi çalkantılardan dolayı bir süre ara verilen yarışmalar 1997'de tekrardan başladı. 1997'deki ilk yarışta rotaya Tibet'in güneyi de eklendi.

Ralli'nin 100. yıl dönümünde gerçekleştirilen yarışta orijinal rotanın tekrar kullanılmasına karar verildi ve günümüzde de bu karar geçerliliğini koruyor.