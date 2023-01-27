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Büyük şok. Icardi Wanda Nara'yı taciz eden takım arkadaşını açıkladı

Galatasaraylı Icardi, ayrıldığı Wandaz Nara'nın Inter'den takım arkadaşı tarafından taciz edildiğini bildirdi

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 23:58
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Icardi eski takım arkadaşını ifşa etti

Büyük şok. Icardi Wanda Nara'yı taciz eden takım arkadaşını açıkladı
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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, olaylı ayrılık yaşadığı Wanda Nara'nın Inter'den takım arkadaşı olan Keita Balde tarafından taciz edildiğini ileri sürdü ve attığı mesajları paylaştı.

Icardi evli ve 2 çocuklu olan Keita Balde'nin attığı mesajları Wanda Nara'nın kendisine gösterdiğini de belirtti.

Bu paylaşımın ardından Galatasaraylı taraftarların şu anda Spartak Moskova'da oynayan Balde'nin sosyal medya hesabına tepki mesaj yağdırdığı ortaya çıktı.

Balte'nin bunun üzerine Instagram hesabını kapattığı görüldü.

Icardi, daha sonra da "Şunu açıkça belirtmek istiyorum ki Wanda ile hiçbir sorunumuz yok. Daha bugün Türkiye saatiyle sabah 6'da görüntülü konuşarak çocuklarımızın İstanbul'a dönüşünü organize ettik. Wanda benim kredi kartımı kullanmıyor, kendi banka hesabı ve kredi kartı var" açıklamasını yaptı.

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