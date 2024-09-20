Icardi Fenerbahçe derbisinde oynamak için ısrarcı. Okan Buruk'un kapısını çaldı

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Icardi Fenerbahçe derbisinde oynamak için ısrarcı. Okan Buruk'un kapısını çaldı

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Icardi, Fenerbahçe’ye karşı oynayacakları derbi mücadelesinde sahada olmak için ısrarcı. Dün takımıyla antrenmana çıkan golcü oyuncu, derbide sahada olmak istediğini bir kez daha hocasına iletti.

Galatasaray’da Adana Demirspor maçında sakatlanan ve Arjantin’de tedavi olan Icardi, İstanbul’a dönerek takımla çalışmalara başladı. Arjantinli golcü, cumartesi günü Fenerbahçe’ye karşı oynanacak derbi mücadelesinde sahada olmak istediğini bir kez daha Teknik Direktör Okan Buruk’a iletti.

Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde gazetecilere yaptığı açıklamada Icardi’nin tam olarak iyileşmeden sahada yer almayacağını söylemişti. Arjantinli golcünün sahaya ilk 11’de çıkması beklenmiyor. Ancak sağlık durumuna göre maç kadrosunda yer alabileceği öğrenildi.

Icardi, Arjantin’de tedavi gördüğü günlerde hocası Okan Buruk’u arayarak Fenerbahçe derbisinde forma giymek istediğini söylemişti. Buruk ise oyuncusuna verdiği yanıtta sağlığına tam olarak kavuşmadan İstanbul’a dönmemesi gerektiğinin altını çizmişti.

Icardi, bu sezon oynadığı 6 maçta 1 gol attı.

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