Icardi Galatasaray'a ihtarname çekti

Kaynak: Milliyet
Icardi Galatasaray'a ihtarname çekti
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin kulübe ihtarname çektiği ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin sarı kırmızımı kulübe alacaklarının ödenmemesini gerekçe göstererek ihtarname çektiği belirtildi.

Gazeteci Mustafa Anıklı, Icardi'nin 5 milyon euroluk imaj hakları için kulübe ihtarname çektiğini belirterek, “Ya 5 Mart’a kadar paramı ödeyin ya da sözleşmemi feshederim” dediğini yazdı.

Habere göre; Arjantinli futbolcu, üç gün öncesine kadar kulübe gönderdiği ihtarnamenin sonucunu beklerken, Cim Bom parasını veremedi ancak yapılan bir protokolle, geçmiş dönem alacaklarını taksitlendirdi.

Haberde sarı kırmızılı kulübün paranın faizlerini de ödeyeceği belirtildi.

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