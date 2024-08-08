Icardi Wanda'dan intikam aldı

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ve iki çocuğunun annesi Wanda Nara’nın boşanma süreci, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Wanda Nara, Instagram’da eşini takip etmeyi bırakmış ve ayrılık iddialarını güçlendirmişti. Ancak daha sonra, ünlü model eşini yeniden takip etmeye başladı.

Ciudad Magazine’in haberine göre, Wanda Nara ünlü futbolcuya boşanma davası açtı. Arjantin basınına konuşan Laura Ubfal, Nara’nın avukatı Ana Rosenfeld’in, “Wanda bu kararı uzun zamandır vermek istiyordu” dediğini aktardı.

Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken daha fazlasını denemek hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim, bu çifte hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım” ifadelerini kullandı.

Arjantinli gazeteci Majo Martino’nun haberine göre, Mauro Icardi boşanma kararı alan eşine büyük bir darbe vurdu ve Wanda Nara’nın tüm kredi kartlarını bloke ettirdi. Nara’nın avukatı Ana Rosenfeld ise katıldığı bir programda, “Burada yalan yok, tam tersi. Bunlar gerçekler. Erkeklerin bunu zorlayıcı bir tedbir olarak kullandığı doğru. Elli yıldır üzerinde çalıştığım davalarda erkeklerin yaptığı ilk şey kredi kartını kesmek ya da nafaka yükümlülüklerini yerine getirmemek oluyor” dedi.