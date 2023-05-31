Icardi’den Ümit Özat’a: Adamsan sözünü tutarsın

Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray’ın Ankaragücü’nü mağlup ettiği maçta Icardi attığı 2 golle bu sezon 21 gole ulaştı. Sezon başında Icardi ile ilgili açıklamalarda bulunan Ümit Özat’ın sözleri ise bu 2 golün ardından yeniden gündem olmuştu.

"ALLAH'IN VARSA BİR GOL DAHA ATMAZSIN"

Ümit Özat ne demişti, "Mauro Icardi 20 gol atsın, Allah çarpsın saçımı sarı kırmızıya boyarım” 25 Mayıs’ta ise Icardi’nin Sivasspor maçında attığı 2 golden sonra, 19 gole ulaşması üzerine, Ümit Özat sosyal medya hesabından "Allah'ın varsa 1 gol daha atmazsın" şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

"SENİ SARI-KIRMIZI SAÇLA GÖRMEYİ BEKLİYORUZ"

Dün akşam attığı gollerden sonra gündem olan Ümit Özat’a bir cevap da gollerin sahibi Mauro Icardi’den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Arjantinli yıldız, “Ümit sözünün arkasında bir adam olduğunu ve sözünü tutacağını umuyorum. Bütün taraftarımız ve ben seni sarı-kırmızı saçla görmeyi bekliyoruz” dedi.

"BÜYÜK FUTBOLCUSUN AMA EN BÜYÜK DEĞİLSİN"

Ümit Özat ise Icardi’nin bu paylaşımına çektiği video ile şu sözlerle cevap verdi. “Icardi canım kardeşim günaydın yeni kalktım baktım ki Instagram’da beni paylaşmışsın. Öncelikle seni tebrik ediyorum, şampiyonluğunuzu tebrik ediyorum. Yalnız arkadaşlarına, hocana, camiana sorabilirsin 2001-2007 arasında ki Ümit Özat’ın kaptanlığını yaptığı Fenerbahçe’ye denk gelseydin ne bu şampiyonluğu yaşardın ne de rahatça gol kralı olurdun. Büyük futbolcusun ama en büyük değilsin seni gece 12’de yayınıma bekliyorum geldin geldin, gelmedin Messi’yi çağırırım”