Icardi'nin 4 golü kaldı. Meğer bunu hesaplıyormuş

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi üst üste 12 maçta da gol attı. Arjantinli golcünün 4 golü kaldı.

Icardi'nin 4 golü kaldı. Meğer bunu hesaplıyormuş

Galatasaray'da ilk 11'de forma giydiği üst üste 12 maçta da gol atan Mauro Icardi, Süper Lig tarihine geçti.

Icardi, şimdi de gözünü futbol tarihine dikti.

Sabah'taki habere göre, Icardi 4 maçı daha boş geçmezse üst üste en çok gol atan futbolcular listesine girecek.

Galatasaray'ın üst üste 4 maçı şöyle: İstanbulspor, Aankaragücü, Antalyaspor ve Beşiktaş.

Icardi bu maçlarda da gol atarsa üst üste 16 maçta gol atmış olacak.

Dünya futbol tarihinde üst üste lig maçlarında gol atan futbolcular şöyle:

16 maç: Gerd Müller, Teodor Peterek

17 maç: Johan Cruyff

19 maç: Josef Bican

21 maç: Lionel Messi

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