Icardi'nin durumu belli oldu

Galatasaray, Arjantinli golcü futbolcusu Mauro Icardi'nin sağ arka adalesinde "kısmi yırtık" tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 4. haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Mauro Icardi’nin tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.