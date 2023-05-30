Icardi'nin mesajı Galatasaray taraftarını üzdü

Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Icardi, takımdaki geleceğiyle ilgili olarak, "Konuşulması gereken çok şey var" dedi.

Icardi'nin mesajı Galatasaray taraftarını üzdü

Arjantinli yıldız Galatasaray'ın şampiyonluğuyla ilgili olarak "Buraya adım attığım andan itibaren amacım şampiyon olmaktı ve olduk. Amacımız şampiyonluktu ve sonunda buna ulaştık. Benim için çok özel bir yıldı. Bana çok güvendiler, benimle ilgilendiler. Çok özel ve güzel bir sezon oldu" dedi.
Hafta sonunda oynayacakları derbiyle ilgili de konuşan Icardi, "Fenerbahçe derbisini kazanmamız gerekiyor. Ondan sonra tatile gideceğim" diye konuştu.
"KONUŞULMASI GEREKEN ÇOK ŞEY VAR"
Önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya ise Icardi, "PSG'de kontratım var, onlarla görüşülmesi gerekiyor. Galatasaray'ı çok seviyorum ama konuşulması gereken birçok şey var" dedi.

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