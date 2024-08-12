ICC Kadın Oyuncu Ödülü sahibini buldu

Sri Lanka Kriket Milli Takımı'nın yetenekli kaptanı Chamari Athapaththu, Hindistan'ın yıldız açılış oyuncuları Smriti Mandhana ve Shafali Verma'yı geride bırakarak Temmuz ayının 2024 ICC Kadın Oyuncusu Ödülü'nü kazandı.

Temmuz, yeni dönüm noktalarına imza atan solak için verimli geçti. Athapaththu, Sri Lanka'yı ay boyunca yedi kez şampiyon olan Hindistan'a karşı ilk Kadınlar Asya Kupası 2024 şampiyonluğuna taşıdı.

34 yaşındaki oyuncu, ICC Kadın Oyuncular Ayın Oyuncusu ödülüne üçüncü kez layık görüldü ve bu ödülle Batı Hint Adaları'ndan Hayley Matthews ile birlikte Ayın Oyuncusu arenasında en başarılı ikinci kriket oyuncusu oldu. Ödül sayısında Avustralyalı Ashleigh Gardner'ın ardından üçüncü sırada yer aldı.