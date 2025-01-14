ICCT raporunu yayınladı: 2025'te emisyon zirveye ulaşabilir

Küresel karayolu taşımacılığı kaynaklı karbondioksit (CO2) emisyonlarının, elektrikli araçların hızlı büyümesi ve yeni düzenlemeler sayesinde 2025 yılında zirveye ulaşabileceği öngörülüyor. Alman düşünce kuruluşu ICCT'nin raporuna göre, bu zirve daha önce tahmin edilen tarihten 25 yıl erken gerçekleşecek.

EMİSYONLARIN DÜŞÜŞÜ ÖNGÖRÜLÜYOR

ICCT, karayolu taşımacılığı kaynaklı emisyonların 2025'te yaklaşık 9 gigaton seviyesine ulaşıp, 2050'de 7,1 gigatona düşeceğini hesapladı. Bu senaryo, Ağustos 2024 itibarıyla yürürlükte olan çevresel düzenlemelere dayanıyor. 2021 yılı verilerine göre yapılan önceki tahminlerde, emisyonların zirve yapacağı yıl 2050 olarak belirtilmişti.

SIFIR EMİSYONLU ARAÇLARIN ARTIŞI

Rapor, başlıca piyasalardaki düzenlemelerin sıfır emisyonlu araç (SEA) oranını artırmasıyla bu değişimi açıklıyor. Batarya destekli araçların maliyetinin düşmesi de bu süreci hızlandıran etmenler arasında yer alıyor. Ancak mevcut çevre standartlarının gevşetilmesinin, emisyonların zirve yapmasını geciktirebileceği konusunda uyarılarda bulunuluyor.

KRİTİK HEDEFLER VE RİSKLER

Avrupa Birliği’nin 2035’ten itibaren yeni benzinli ve dizel araç satışını yasaklama kararı, otomotiv sektöründen ve siyasi çevrelerden eleştiriler alıyor. Küresel araç faaliyetindeki artış veya SEA satışlarındaki yavaşlama da zirve tarihini etkileyebilir.

Paris İklim Anlaşması hedeflerine uyum için emisyonların 2050’de yıllık 2,3 gigatona inmesi gerekiyor. Bu anlaşma, küresel ısınmayı sanayi öncesi seviyelere kıyasla 2 derecenin altında, tercihen 1,5 derecede sınırlamayı amaçlıyor.

GENİŞ KAPSAMLI MODELLEME

ICCT, araç üretimi ve yakıt kullanımı dahil tüm karayolu taşımacılığı emisyonlarını modeline dahil etti. Çevre düzenlemelerindeki sıkılık ve teknolojik ilerlemeler, gelecekteki sera gazı emisyonlarının azaltılmasında kritik bir rol oynuyor.