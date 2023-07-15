İçeriye haşlama dışarıya yağlama. Emre Ulaş bir çizdi pir çizdi

Emre Ulaş yeni çiziminde NATO Liderler Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la İsveç, AB VE ABD’Yİ resmetti. "Nato manevraları" başlıklı karikatürde Erdoğan, “Ekmeğine yağ sürmediğim kimse kaldı mı?” diye soruyor. ABD ise, “Benimkine bal da sür” diye yanıtlıyor.

2023 NATO Liderler Zirvesi’nde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşen Erdoğan daha önce İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin, 7 Temmuz 2023 tarihinde "Teröristlere kucak açanlara onay veremeyiz. Türkiye sokaklarında teröristlerin cirit attığı bir ülkeye nasıl güvenebilir?" sözlerini adeta unuturcasına, İsveç’in üyeliğine yeşil ışık yakmıştı.

Başarılı karikatürist Emre Ulaş, bu çizimiyle Erdoğan’ın iç siyaset ve dış siyasetteki farklı tutumunu gözler önüne serdi.