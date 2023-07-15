İçeriye haşlama dışarıya yağlama. Emre Ulaş bir çizdi pir çizdi

Mizah ve gülmecenin usta ismi Emre Ulaş NATO Liderler Zirvesi'ne yönelik yaptığı çizimle gündem yaratacak bir karikatüre imza attı.

İçeriye haşlama dışarıya yağlama. Emre Ulaş bir çizdi pir çizdi

Emre Ulaş yeni çiziminde NATO Liderler Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la İsveç, AB VE ABD’Yİ resmetti. "Nato manevraları" başlıklı karikatürde Erdoğan, “Ekmeğine yağ sürmediğim kimse kaldı mı?” diye soruyor. ABD ise, “Benimkine bal da sür” diye yanıtlıyor.

whatsapp-image-2023-07-15-at-16-50-39.jpeg

2023 NATO Liderler Zirvesi’nde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşen Erdoğan daha önce İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin, 7 Temmuz 2023 tarihinde "Teröristlere kucak açanlara onay veremeyiz. Türkiye sokaklarında teröristlerin cirit attığı bir ülkeye nasıl güvenebilir?" sözlerini adeta unuturcasına, İsveç’in üyeliğine yeşil ışık yakmıştı.

Başarılı karikatürist Emre Ulaş, bu çizimiyle Erdoğan’ın iç siyaset ve dış siyasetteki farklı tutumunu gözler önüne serdi.

Öne Çıkanlar
Devletin hazinesini kim boşalttı? Maaşlara zam yapmayanlar hazine boş diyor
Devletin hazinesini kim boşalttı? Maaşlara zam yapmayanlar hazine boş diyor
Mustafa Kemal Arıburnu Komutanlığı’ndan ayrılırken yazdığı veda yazısında bakın ne diyor
Mustafa Kemal Arıburnu Komutanlığı’ndan ayrılırken yazdığı veda yazısında bakın ne diyor
Halil efendi, sen Messi olsan ne yazar? Sedat Kaya yazdı
Halil efendi, sen Messi olsan ne yazar? Sedat Kaya yazdı
Ömer Halisdemir kimdir? Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in hayat hikayesi…
Ömer Halisdemir kimdir? Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in hayat hikayesi…
Ali Koç'un kendi kazdığı kuyuya nasıl düştüğünü Şerafettin Tilki açıkladı
Ali Koç'un kendi kazdığı kuyuya nasıl düştüğünü Şerafettin Tilki açıkladı
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
Son Haberler
Devlet Bahçeli'den laiklik vurgulu 15 Temmuz mesajı Siyaset
Devlet Bahçeli'den laiklik vurgulu 15 Temmuz mesajı
Celal Şengör tarih vererek açıkladı: Karadeniz patlayacak Güncel
Celal Şengör tarih vererek açıkladı: Karadeniz patlayacak
İngiliz turistin akılalmaz dolandırıcılığı Türkiye’de bedava yedi, içti, eğlendi Güncel
İngiliz turistin akılalmaz dolandırıcılığı Türkiye’de bedava yedi, içti, eğlendi
Vatandaş AKP'nin aylık hesaplama sisteminin kurbanı oldu. 5 buçuk milyon emekli zam alamadı Güncel
Vatandaş AKP'nin aylık hesaplama sisteminin kurbanı oldu. 5 buçuk milyon emekli zam alamadı
Zehra Çilingiroğlu şantiyede balyozla duvar kırmaya başladı. Magazin
Zehra Çilingiroğlu şantiyede balyozla duvar kırmaya başladı.
Fatih Karagümrük'ten flaş Teknik Direktör kararı Spor
Fatih Karagümrük'ten flaş Teknik Direktör kararı
Kıpkırmızı bir Beşiktaş. Augsburg ders olsun. Gürel Yurttaş yazdı Spor
Kıpkırmızı bir Beşiktaş. Augsburg ders olsun. Gürel Yurttaş yazdı