İlginç olay Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde yaşandı. Bir kişi içinde 60 bin lira ve bir miktar altın bulunan poşeti bir anlık dalgınlıkla çöpe attı. Pazarcılık yaparak geçinen aile üyeleri hatayı fark ettikleri gibi soluğu çöp tenekesinin yanında aldı. Çöpe baktıklarında poşeti bulamayan aile üyeleri yaşadıkları kısa süreli paniğin ardından Kayapınar Belediyesi temizlik aracını durdurarak durumu anlattı ve yardım istedi.

Çöpü aldıklarını belirten görevliler saatlerce araçta içi para dolu poşeti aradı. Paraların bulunmasıyla aile üyeleri rahat bir nefes alarak çalışanlara teşekkür etti.