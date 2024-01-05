İçi yolcu dolu minibüs şarampole yuvarlandı.15 yaralı

Kaynak: Haber Merkezi
İçi yolcu dolu minibüs şarampole yuvarlandı.15 yaralı
Ardahan'da kar yağışı sebebiyle kayganlaşan kontrolden çıkan minibüs şarampole devrildi. Kazada 15 kişi yaralandı.

Ardahan'ın Göle- Kars karayolunun Balçeşme köyü mevkisinde meydana gelen olayda, Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir minibüs, kar yağışının da etkisiyle buz tutan yolda kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı

15 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kazada 15 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan vatandaşlar, 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Göle ve Ardahan Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralı vatandaşlardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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