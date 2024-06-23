İçimizdeki yara iyileşmeyecekmiş gibi görünüyor

Biliyorum her toplumun iyisi de kötüsü de var…

Namuslusu, namuslu olmayanı…

Uyanığı, aptalı…

Kurnazı, akıllısı, bizde de var, başka ülkelerde de var.

Ancak ne var ki kontrolsüz bir şekilde ülkemize almaya başladığımız günlerden bu yana Suriyeliler bize hep sorun olmayı sürdürdü.

Üstelik o kadar da çok çoğaldılar ki bugün ülkemizdeki nüfusları milyonla ifade ediliyor bile.

Allah bin kere razı olsun(!) ki AKP onları, devletin olanaklarından her şekilde ücretsiz ve üstelik öncelikli olarak yararlandırmayı sürdürüyor.

“Savaş” denildi…

“Çaresizler” denildi…

“Müslüman, Müslümanın kardeşidir.” denildi ve bizim içimize iyiden iyiye yerleştiler.

Bundan sonra uğraşıp duralım bakalım.

Oysa Gazze’de de üstelik yıllardır savaş var.

İsrail Filistin topraklarını yerle bir ederken, Filistinliler yerlerini savunmak için ‘Kadın-erkek; çoluk çocuk’ her türlü direnci -ölüme meydan okurcasına- gösteriyorlar ve topraklarından vazgeçmiyorlar.

Gençleri kaçmıyor…

Suriye’de ne oldu?

Özellikle de 17-25 yaş aralığındaki gençler ne yaptılar?

Kaçtılar.

Memleketlerini terk ettiler.

En çok da Türkiye’ye yerleştiler.

Dil bilmeyenler, rahatlarına düşkün olanlar, riski göze alamayanlar, bizim ülkemizde kalırlarken;

Okumuş…

Meslek sahibi olanlar…

Dil bilenler, bulunduğu yere artı değer katanlar ise Avrupa’ya…

ABD’ye…

Kanada’ya…

Yani dünyanın dört bir yanına gittiler…

Eğitimlerine ve mesleklerine göre kendilerine oralarda yeni bir hayat kurarlarken, gittikleri ülkelere de katma değer katıyorlar.

Ya bizde!

En alttakiler iyiden iyiye yerleşti.

Ve her türlü kavga…

Şiddet…

Yasalara aykırı yaşamak…

Sorumsuzluk…

Gençler arasındaki uyumsuzluk vs. haberler neredeyse gün geçmiyor ki gazetelerde, sosyal medyada kendilerini konuşturmasınlar…

19 Haziran 2024 tarihli yeniçağ.com.tr’nin haberine göre Adana’da bir Suriyelinin işlettiği ayakkabı dükkanına yapılan baskında, ayakkabı dükkânın kaçak eczane olduğu ortaya çıkmış.

Hadi buyurun bakalım!

Üstelik geçtiğimiz yıl Yeniçağ gazetesi benzer haberi, Fatih Ergin’in kaleminde “Suriyeliler SGK’yı hortumluyor” başlığı ile sayfalarına taşımış.

Yetmemiş, bu konuyu o zaman CHP ve İYİ Parti Meclis’e taşımış.

Taşımış da ne olmuş?

Bilmiyoruz!

“Suriyeliler SGK’yı hortumluyor” haberinden altı ay sonra da Hatay’da, bir depoda, içinde Suriyelilerin de adına yazılmış olan toplamda 10 bin kutu ilaç ele geçirilmiş.

Bundan bir sonuç alınır mı?

Sanmıyorum?

Neden?

Çünkü onlar sığınmacılar…

Ve onlar bizim kardeşlerimiz!

O nedenle ya, içimizdeki bu yara hiç de iyileşmeyecekmiş gibi görünüyor.