İçinde binlerce aracın bulunduğu kargo gemisi 4 gündür yanıyor

Hollanda açıklarında otomobil taşıyan bir kargo gemisi, 25 Temmuz’dan beri alevler içinde. Geminin içinde 498 adet elektrikli araç olduğu ortaya çıktı. Elektrikli araçların yangını söndürmeyi zorlaştırdığı belirtildi. Deniz nakliyat şirketleri, elektrikli araçların taşınması konusunda daha katı kurallar istedi.

Gemi güvenli bir noktaya çekilecek

Olay, 25 Temmuz Salı gecesi Hollanda’nın Ayvacık ilçesi açıklarında meydana geldi. Almanya’dan Mısır’a giden Fremantle Highway adlı kargo gemisinde yangın çıktı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, gemide tamamı yeni olan 3 bin 783 lüks otomobil bulunuyordu. Bu otomobillerden 498’inin elektrikli olduğu tespit edildi. Hollanda makamları, gemiyi güvenli bir bölgeye çekme kararı aldı. Geminin yeni konumunun geçici olacağı ve gerekli müdahale yapıldıktan sonra bir limana yönlendirileceği bildirildi.

Elektrikli araçlar yangını büyütüyor

Elektrikli araçlar, pil takımları nedeniyle uzun süre yanmaya devam edebiliyor. Bu da yangına müdahale etmeyi zorlaştırıyor. Hollanda Kamu Güvenliği Enstitüsü sözcüsü Yvonne Stassen, pil hücrelerini dışarıdan soğutmanın çok zor olduğunu vurguladı. Ayrıca elektrikli aracın pili bittiğinde bile yeniden tutuşabildiğini söyledi.

Daha katı kurallar talep ediliyor

Hollanda Kraliyet Armatörler Derneği, elektrikli otomobillerin denizde taşınmasına ilişkin kuralların sıkılaştırılmasını istedi. Derneğe göre, bu ciddi bir sorun çünkü geçen yıl da elektrikli araçların bulunduğu benzer bir gemi, yangın sonucu Azor kıyılarında batmıştı. Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler Denizcilik Örgütü (IMO), elektrikli araçların nakliyesi konusunda yeni kurallar üzerinde çalışıyor. Ancak bu kuralların ne zaman uygulanmaya başlanacağı belli değil. Nakliye şirketleri, gelecekte bu tür yeni kazaları önlemek için düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini istiyor.