İçinde yok, yok!. Geniş aileler bu arabaya bayılacak!

Elektrikli araç piyasasında menzil ve konfor bakımından ön plana çıkan Li Auto, son tasarımıyla yine hayran bıraktı. Özellikle geniş aileler için ideal olan bu yeni model, şehir içi ulaşımda olduğu kadar şehirlerarası yolculuklarda da büyük kolaylık sağlayacak. İşte, Li Auto’nun “MEGA” tasarımı…

Elektrikli araç piyasasında menzil ve konfor denince akla gelen isimlerden biri olan Li Auto, elektrikli araç teknolojisindeki son harikası Li MEGA'yı tüketicilerin beğenisine sundu. Bu yeni model, tamamen elektrikli motoru, geniş iç mekanı ve yüksek teknoloji özellikleriyle dikkat çekiyor.

12 DAKİKADA 500 KİLOMETRE MENZİLE ULAŞIYOR

Li MEGA, 714 kilometreye varan etkileyici bir menzil sunuyor. Araç, 102,7 kWh kapasiteli CATL üretimi NMC bataryasıyla donatılmış ve 15,9 kWh/100 km gibi dikkate değer bir enerji tüketim verimliliğine sahip. Bu, aracın aerodinamik tasarımı sayesinde mümkün hale geliyor; 0,215 Cd sürtünme katsayısı ile Li MEGA, rüzgar direncini minimuma indirerek enerji verimliliğini maksimuma çıkarıyor.

Li MEGA, aynı zamanda hızlı şarj özelliğiyle de öne çıkıyor. 520 kW'a varan DC şarj hızları sayesinde, sadece 12 dakikada 500 kilometre menzile ulaşabiliyor. Bu özellik, uzun yolculuklarda elektrikli araç kullanıcılarının en büyük ihtiyaçlarından biri olan hızlı şarj ihtiyacını karşılıyor.

MASAJ, ISITMA, SOĞUTMA, BUZDOLABI VE HOPARLÖR

Konfor anlamında da sınırları zorlayan Li MEGA, 7 kişilik geniş bir iç mekana sahip. Araç, 16 noktalı masaj yapabilen, ısıtmalı ve soğutmalı koltuklar, 8,8 litrelik buzdolabı ve 21 hoparlörlü Dolby Atmos ses sistemi gibi premium özelliklerle donatılmış. Bu detaylar, hem uzun yolculuklarda hem de günlük kullanımda üst düzey bir konfor ve eğlence deneyimi sunuyor.

Li MEGA'nın fiyatı ise 77.600 dolar olarak belirlenmiş. Araç için teslimatlar 11 Mart'ta başlayacak ve Nisan sonuna kadar verilen siparişlere özel olarak 20 kW ev tipi DC şarj ünitesi ya da 3.000 kWh kadar şarj hediye edilecek. Bu kampanya, elektrikli araç kullanıcılarının başlangıçta karşılaşabileceği en büyük engellerden biri olan şarj altyapısına erişim konusunda önemli bir avantaj sağlıyor.

Li Auto'nun bu son modeli, elektrikli araç teknolojisindeki yeniliklerin ve konforun sınırlarını zorlayarak, geleceğin ulaşım çözümlerine ışık tutuyor.