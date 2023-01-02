2 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Üsküdar Belediyesi'nden Ensar Vakfı'na giden ihalelerin soruşturulmasına İçişleri izin vermedi

Üsküdar Belediyesi'nden Ensar Vakfı'na giden ihalelerin soruşturulmasına İçişleri izin vermedi

İçişleri Bakanlığı, AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin Ensar Vakfı Üsküdar Şube Başkanı İsmail Şirin’in ortağı olduğu şirkete 2015-2021 yılları arasında toplam 74 milyon TL’lik ihale verilmesine yönelik soruşturmaya izin vermedi.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 12:04
Takip Et

İçişleri, AKP'li Belediyeden Ensar'a giden 74 milyonluk ihalenin soruşturulmasına izin vermedi

Üsküdar Belediyesi'nden Ensar Vakfı'na giden ihalelerin soruşturulmasına İçişleri izin vermedi
+
Aa
-

AKP'li Üsküdar Belediyesi, Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve dönemin Ensar Vakfı Üsküdar Şube Başkanı İsmail Şirin’in ortağı olduğu Şirin Kardeşler Gıda ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 2015-2021 yılları arasında toplam 74 milyon TL değerinde ihale verdi. Üsküdar Belediyesi tarafından iki kamu binası da Ensar Vakfı’na ve bir yurt binası 49 yıllığına TÜRGEV’e verildi.

Cumhuriyet'ten Mehmet Oflaz'ın haberine göre, HKP Genel Sekreter Yardımcısı Avukat Sait Kıran, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, belediye başkan yardımcıları ile Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi İsmail Şirin hakkında, 'görevi kötüye kullanma, irtikâp, nitelikli dolandırıcılık ve nüfuz ticareti' suçları gerekçesiyle 30 Temmuz 2021 tarihinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. 

Başsavcılık, partinin suç duyurusunun ardından yetkililer hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılık, şikâyet edilen isimlerle ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni istedi.

Bakanlık, 29 Ağustos 2022 tarihinde herhangi bir gerekçe belirtmeden 'işleme konulmama kararı' verdi. Bu kararın ardından başsavcılık ise 25 Kasım 2022’de dilekçede yer alan isimler hakkında 'kovuşturmaya yer olmadığına' hükmetti.

İBB'nin Sultan Fatih'in portresinin alınmasına kamu zararı soruşturması açılmıştı 

İçişleri, İBB’nin 2020 yılında Londra’daki bir müzayedede satın aldığı orijinal Fatih Sultan Mehmet tablosunun satın alımı ile ilgili İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği ön inceleme başlatmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu kendisini terörle suçlayan vatandaşı sorduğuna soracağını pişman oldu
1
﻿İmamoğlu kendisini terörle suçlayan vatandaşı sorduğuna soracağını pişman oldu
﻿İmamoğlu kendisini terörle suçlayan vatandaşı sorduğuna soracağını pişman oldu
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
2
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
3
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
4
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
﻿Yaşayan Nostradamus'tan 2023 için korkutan kehanetler
5
﻿Yaşayan Nostradamus'tan 2023 için korkutan kehanetler
﻿Yaşayan Nostradamus'tan 2023 için korkutan kehanetler
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
6
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
7
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
﻿Köpeğe şiddet uygulayan şüpheliyle ilgili yeni gelişme
﻿Köpeğe şiddet uygulayan şüpheliyle ilgili yeni gelişme
﻿Köpeğe şiddet uygulayan şüpheliyle ilgili yeni gelişme
﻿İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿Bitlis’te buz gibi havada kaplıca keyfi
﻿Bitlis’te buz gibi havada kaplıca keyfi
﻿Bitlis’te buz gibi havada kaplıca keyfi
﻿2022'nin en çok izlenen filmi belli oldu
﻿2022'nin en çok izlenen filmi belli oldu
﻿2022'nin en çok izlenen filmi belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.