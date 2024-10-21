İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'in öldüğü günde 15 Temmuz'dan bu yana bilançoyu paylaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'in öldüğü günde 15 Temmuz'dan bu yana bilançoyu paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'in öldüğü günde 15 Temmuz'dan bu yanaki bilançoyu açıkladı.

FETÖ elebaşını Fethullah Gülen öldü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklama yaptı.

Yerlikaya 15 Temmuz'dan bugüne kadar gerçekleşen FETÖ operasyon sayılarını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Milletimizin iradesine darbe vurmaya kalkan, halkımızın üzerine ateş açan, FETÖ ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir.

15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar İçişleri Bakanlığımızca FETÖ’ye yönelik;

178 bin 406 operasyon gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanımız Sayın

RTErdogan’ın 'Su uyur FETÖVARİ yapılar uyumaz' sözü bizim başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemizdeki ana ilkemizdir.

Biz durmayacağız, duraksamayacağız. Eli kanlı FETÖ’yle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz!

Şehitlerimize Allahtan Rahmet, Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. "

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