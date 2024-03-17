İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Trabzonspor Fenerbahçe açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Bu akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır.

Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez.

Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."