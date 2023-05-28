İçişleri Bakanı Soylu oyunu kullandı

Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan Dobruca Ortaokulu'na eşi Hamdiye Soylu ile birlikte saat 08.50 sıralarında gelen İçişleri Bakanı Soylu oyunu 1003 numaralı sandıkta kullandı.

Soylu, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Oy kullanma işlemlerinin sorunsuz bir şekilde tüm Türkiye’de başladığını belirten Bakan Soylu, "Bugün, güzel bir sabah. Ülkemiz yaklaşık 60 güne yakın demokratik bir olgunlukla, demokrasinin bütün koşul ve kurallarıyla birlikte hem milletvekili seçimlerini hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hem de seçimlerin nasıl demokratik bir şenliğe dönüştürülebileceğini bütün dünyaya göstermiştir. Yarından itibaren inşallah milletimiz, ülkemizin geleceği ve huzuru için güzel bir başlangıcı tercih edecektir. Tercih, başımızın üzerinedir. Bugün sabah itibariyle tüm Türkiye’de 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başlamıştır. Şu ana kadar da herhangi bir güvenlik problemi olmamıştır. 601 bin 251 personelimiz, polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz ve güvenlik korucumuz bu seçim için görevlendirilmiştir. Seçimin ve sandıkların güvenliğinin sağlanabilmesi için tüm koordinasyon, Yüksek Seçim Kurulu’yla birlikte yapılmaya devam etmektedir" diye konuştu.