İçişleri Bakanı Soylu oyunu kullandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa’daki Dobruca Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu oyunu kullandı

Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan Dobruca Ortaokulu'na eşi Hamdiye Soylu ile birlikte saat 08.50 sıralarında gelen İçişleri Bakanı Soylu oyunu 1003 numaralı sandıkta kullandı.

Soylu, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Oy kullanma işlemlerinin sorunsuz bir şekilde tüm Türkiye’de başladığını belirten Bakan Soylu, "Bugün, güzel bir sabah. Ülkemiz yaklaşık 60 güne yakın demokratik bir olgunlukla, demokrasinin bütün koşul ve kurallarıyla birlikte hem milletvekili seçimlerini hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hem de seçimlerin nasıl demokratik bir şenliğe dönüştürülebileceğini bütün dünyaya göstermiştir. Yarından itibaren inşallah milletimiz, ülkemizin geleceği ve huzuru için güzel bir başlangıcı tercih edecektir. Tercih, başımızın üzerinedir. Bugün sabah itibariyle tüm Türkiye’de 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başlamıştır. Şu ana kadar da herhangi bir güvenlik problemi olmamıştır. 601 bin 251 personelimiz, polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz ve güvenlik korucumuz bu seçim için görevlendirilmiştir. Seçimin ve sandıkların güvenliğinin sağlanabilmesi için tüm koordinasyon, Yüksek Seçim Kurulu’yla birlikte yapılmaya devam etmektedir" diye konuştu.

Öne Çıkanlar
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Kılıçdaroğlu: Maçlar TRT'den şifresiz yayınlanacak. Milleti TRT'yle barıştıracağım
Kılıçdaroğlu: Maçlar TRT'den şifresiz yayınlanacak. Milleti TRT'yle barıştıracağım
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Oy kullananlar dikkat. Savcılık hareket geçti Güncel
Oy kullananlar dikkat. Savcılık hareket geçti
200 milyon Sterlinlik maçı Luton aldı Spor
200 milyon Sterlinlik maçı Luton aldı
Beşiktaş'tan Redmond kararı Spor
Beşiktaş'tan Redmond kararı
Kimliksiz oy kullanmak isteyen polis ve bekçiye izin verilmedi Güncel
Kimliksiz oy kullanmak isteyen polis ve bekçiye izin verilmedi
Halk oyunu ekibi kurucusu çift, Kafkas kıyafetiyle sandığa gitti Güncel
Halk oyunu ekibi kurucusu çift, Kafkas kıyafetiyle sandığa gitti
Sandığa papağanıyla gelen vatandaş görenleri şaşırttı Güncel
Sandığa papağanıyla gelen vatandaş görenleri şaşırttı
Bakan Kurum oyunu İstanbul'da kullandı Güncel
Bakan Kurum oyunu İstanbul'da kullandı