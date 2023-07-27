İçişleri Bakanı'nından açıklama: 50 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 50 göçmen kaçakçısı organizatörünün yakalandığını söyledi.

İçişleri Bakanı'nından açıklama: 50 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesince, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik İstanbul merkezli, Edirne ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.

BAKAN YERLİKAYA EMNİYET GÜÇLERİNE KUTLAMA

Teknik ve fiziki çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda yakalanan 50 göçmen kaçakçılığı organizatöründen, 30'unun tutuklandığını, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirten Yerlikaya, emniyet güçlerini tebrik etti. Ali Yerlikaya sosyal medya paylaşımının sounda "Göçmen kaçakçılarına nefes aldırmamakta kararlıyız" dedi

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