﻿İşte 2022’de en çok tercih edilen isimler

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2022'de 15 bin 836 ikiz, 373 üçüz, 7 dördüz ve 1 beşiz doğum gerçekleşti. Toplam 1 milyon 22 bin 737 bebeğin nüfus kaydı oluşturuldu. En çok tercih edilen isimler erkeklerde Alparslan, kızlarda ise Zeynep oldu.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 milyon 22 bin 737 bebek nüfusa kaydolurken ailelerinin en çok tercih ettiği isimler erkeklerde Alparslan, kızlarda ise Zeynep oldu.
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Verilere göre, 2022'de 15 bin 836 ikiz, 373 üçüz, 7 dördüz ve 1 beşiz doğum gerçekleşti.
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Erkek bebeklerden 8 bin 366'sına Alparslan, 6 bin 303'üne Yusuf, 5 bin 72'sine Miraç ismi konulurken, bu isimlerin ardından Göktuğ, Ömer Asaf, Eymen, Aras, Ömer, Mustafa ve Ali Asaf en çok tercih edilen diğer isimler oldu.
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Geçen yıl 8 bin 870 bebeğe Zeynep adı verilirken, 6 bin 854 bebeğe Defne, 6 bin 833 bebeğe ise Asel adı konuldu. Bu isimleri sırasıyla Zümra, Elif, Asya, Azra, Nehir, Eylül ve Ecrin takip etti.
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'Azra Akel', 'Elif Evin', 'Irmak Dila', 'Kerem Akil', 'Dilara Hayat', 'Eylül Feza', 'Oğuz Umut', 'Tuna Mete' ve 'Kağan Celal' ise geçen yıl sadece birer bebeğe takılan isimler olmalarıyla dikkati çekti.