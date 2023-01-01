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İşte 2022’de en çok tercih edilen isimler

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2022'de 15 bin 836 ikiz, 373 üçüz, 7 dördüz ve 1 beşiz doğum gerçekleşti. Toplam 1 milyon 22 bin 737 bebeğin nüfus kaydı oluşturuldu. En çok tercih edilen isimler erkeklerde Alparslan, kızlarda ise Zeynep oldu.

Galeri Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 19:50
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İşte 2022’de en çok tercih edilen isimler

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İşte 2022’de en çok tercih edilen isimler

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 milyon 22 bin 737 bebek nüfusa kaydolurken ailelerinin en çok tercih ettiği isimler erkeklerde Alparslan, kızlarda ise Zeynep oldu.

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İşte 2022’de en çok tercih edilen isimler

Verilere göre, 2022'de 15 bin 836 ikiz, 373 üçüz, 7 dördüz ve 1 beşiz doğum gerçekleşti.

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İşte 2022’de en çok tercih edilen isimler

Erkek bebeklerden 8 bin 366'sına Alparslan, 6 bin 303'üne Yusuf, 5 bin 72'sine Miraç ismi konulurken, bu isimlerin ardından Göktuğ, Ömer Asaf, Eymen, Aras, Ömer, Mustafa ve Ali Asaf en çok tercih edilen diğer isimler oldu.

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İşte 2022’de en çok tercih edilen isimler

Geçen yıl 8 bin 870 bebeğe Zeynep adı verilirken, 6 bin 854 bebeğe Defne, 6 bin 833 bebeğe ise Asel adı konuldu. Bu isimleri sırasıyla Zümra, Elif, Asya, Azra, Nehir, Eylül ve Ecrin takip etti.

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İşte 2022’de en çok tercih edilen isimler

'Azra Akel', 'Elif Evin', 'Irmak Dila', 'Kerem Akil', 'Dilara Hayat', 'Eylül Feza', 'Oğuz Umut', 'Tuna Mete' ve 'Kağan Celal' ise geçen yıl sadece birer bebeğe takılan isimler olmalarıyla dikkati çekti.

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