6 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eren Abluka’da 14 sığınak ile sözde eğitim kampı imha edildi

Eren Abluka’da 14 sığınak ile sözde eğitim kampı imha edildi

İçişleri Bakanlığı, ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış 13 Operasyonu’ çerçevesinde tespit edilen 14 sığınak ile PKK terör örgütünün sözde el yapımı patlayıcı eğitim kampının imha edildiğini duyurdu.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 15:03
Takip Et

İçişleri Bakanlığı duyurdu. Eren Abluka’da 14 sığınak ile sözde eğitim kampı imha edildi

Eren Abluka’da 14 sığınak ile sözde eğitim kampı imha edildi
+
Aa
-

İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli’de sürdürülen ‘Eren Abluka-Sonbahar-Kış-13 Operasyonu’ çerçevesinde Ovacık ilçesi kırsalında nokta istihbarata dayalı gerçekleştirilen operasyonda, 14 sığınak tespit edilirken Merkez ilçe Bali Deresi bölgesinde PKK terör örgütünün büyük şehirlerde bombalı eylem yapmak üzere eleman yetiştirdiği sözde EYP eğitim kampı da imha edildi.

Diğer yandan Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca; Tunceli Merkez-Bali Deresi ile Ovacık Aslıca kırsalında icra edilen iki ayrı operasyonda PKK terör örgütüne ait kullanılmaya hazır halde 807 adet el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

PKK terör örgütüne ait bir adet sözde EYP yapım eğitim kampı ve 14 adet sığınak içerisinde toplam; 807 adet hazırlanmış EYP düzeneği, 150 adet EYP yapımında kullanılan entegre, 350 metre kablo, 3 adet telsiz, 45 adet tüp, 3 adet akü, 65 adet pil, 1 adet ampermetre ve 75 adet yaşam malzemesi ele geçirildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
1
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿Acun Ilıcalı Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
2
﻿Acun Ilıcalı Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
﻿Acun Ilıcalı Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
3
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
4
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
5
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿MHP’de sürpriz istifa. Adaylık yarışı kızıştı
6
﻿MHP’de sürpriz istifa. Adaylık yarışı kızıştı
﻿MHP’de sürpriz istifa. Adaylık yarışı kızıştı
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
7
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿Eren Abluka’da 14 sığınak ile sözde eğitim kampı imha edildi
﻿Eren Abluka’da 14 sığınak ile sözde eğitim kampı imha edildi
﻿Eren Abluka’da 14 sığınak ile sözde eğitim kampı imha edildi
﻿Kan vücutta neden zayıf dolaşır?
﻿Kan vücutta neden zayıf dolaşır?
﻿Kan vücutta neden zayıf dolaşır?
﻿Şehit Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın cenazesi Adana'ya getirildi
﻿Şehit Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın cenazesi Adana'ya getirildi
﻿Şehit Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın cenazesi Adana'ya getirildi
﻿Samsun'da tramvayın çarptığı kişi hayatını kaybetti
﻿Samsun'da tramvayın çarptığı kişi hayatını kaybetti
﻿Samsun'da tramvayın çarptığı kişi hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.