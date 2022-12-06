﻿Eren Abluka’da 14 sığınak ile sözde eğitim kampı imha edildi

İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli’de sürdürülen ‘Eren Abluka-Sonbahar-Kış-13 Operasyonu’ çerçevesinde Ovacık ilçesi kırsalında nokta istihbarata dayalı gerçekleştirilen operasyonda, 14 sığınak tespit edilirken Merkez ilçe Bali Deresi bölgesinde PKK terör örgütünün büyük şehirlerde bombalı eylem yapmak üzere eleman yetiştirdiği sözde EYP eğitim kampı da imha edildi.

Diğer yandan Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca; Tunceli Merkez-Bali Deresi ile Ovacık Aslıca kırsalında icra edilen iki ayrı operasyonda PKK terör örgütüne ait kullanılmaya hazır halde 807 adet el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

PKK terör örgütüne ait bir adet sözde EYP yapım eğitim kampı ve 14 adet sığınak içerisinde toplam; 807 adet hazırlanmış EYP düzeneği, 150 adet EYP yapımında kullanılan entegre, 350 metre kablo, 3 adet telsiz, 45 adet tüp, 3 adet akü, 65 adet pil, 1 adet ampermetre ve 75 adet yaşam malzemesi ele geçirildi.