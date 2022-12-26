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İkna çalışmaları sonucu 2 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 2 terör örgütü PKK üyesinin daha ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Yılbaşından bu yana teslim olanların sayısı 124'e yükseldi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 13:08
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İçişleri Bakanlığı duyurdu. İkna çalışmaları sonucu 2 terörist daha teslim oldu. Yılbaşından bu yana teslim olanların sayısı 124'e yükseldi

İkna çalışmaları sonucu 2 terörist daha teslim oldu
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Teslim olan örgüt mensuplarının 1993 yılında terör örgütüne katıldığı vurgulanan açıklamada, teröristlerin Irak ve İran'da faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği vurgulandı.

Açıklamada, ikna çalışmaları sonucu yılbaşından bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısının 124'e yükseldiği kaydedildi.

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