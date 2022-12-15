İkna çalışmaları sonucu 2 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu teslim olan teröristlerin, 2015 ve 2016'da terör örgütüne katıldığı, son olarak Irak'ta faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısının 121'e yükseldiği kaydedildi.