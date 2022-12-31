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İçişleri Bakanlığı halka açık sahili Emniyet’e verdi. Tel örgülerle çevirdiler

Muğla Fethiye’de halkın ve turistlerin yaşam alanı içerisindeki Fethiye körfezine hakim Petrol Ofisi mevkii diye bilinen yaklaşık 2 kilometrelik kıyı alanı tel örgülerle çevrildi.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 19:51
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İçişleri Bakanlığı halka açık sahili Emniyet’e verdi

İçişleri Bakanlığı halka açık sahili Emniyet’e verdi. Tel örgülerle çevirdiler
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Odatv’den Murat Sökdü’nün haberine göre halka açık kıyı alanları, İçişleri Bakanlığı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü’ne tahsis edildi. “İçişleri Bakanlığı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmiştir” tabelasının yer aldığı kıyı alanları Fethiye körfezinin stratejik önemi açısından da büyük önem taşıyor.

Yarımadalara ve dünyaca ünlü koylara giden güzergah yolu üzerindeki alanlara sahip kıyı bölgelerinde ne gibi bir proje uygulanacağı hakkında ise yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmıyor.

Petrol ofisi mevkii diye bilinen yaklaşık 2 kilometrelik kıyı alanının tel örgülerle çevrilerek vatandaşlara kapatılmasına yöre halkı da tepki gösterdi.

Kıyı kenar çizgisinde önceden vatandaşların kullanımında olan sahilin ne olacağı ise şimdilik belirsiz.

ANAYASA, “KAMU YARARI GÖZETİLİR” DİYOR

Peki halkın tepkisini çeken bu uygulamaya Anayasa ne diyor?

Anayasa’nın kıyıdan yararlanma başlıklı 43. maddesinde, “Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir” deniliyor.

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merdanoğlu
31.12.2022 20:32
kamu deyince vatandaşlar anlamındadır yani kıyılar tüm halkındır kimseye tahsis edilemez  
 
Hasan
31.12.2022 20:18
ANAYASA ya aykırı...  
 
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