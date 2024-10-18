İçişleri Bakanlığı TSYD’ye kayyum atadı. Oğuz Tongsir ve yönetimi görevden alındı

TSYD üyesi bir gazetecinin eşinin derneğin Levent’teki tesisinin yüzme havuzuna başörtülü olduğu gerekçesiyle alınmadığı iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında soruşturma başlatılan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Başkanı Oğuz Tongsir, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Oğuz Tongsir, karara ilişkin olarak, "Anadolu'dan başlayan hamleyi çekemeyenler sonunda dersini gene alacaktır. Biz seçimle geldik, seçimle gideriz" dedi. Tongsir'in avukatı ise "Dernekler Kanunu uyarınca müvekkilim yerine bir Kayyım atanmasına karar verileceği tarafımızca öngörülmektedir" açıklamasında bulundu. Bakanlığın başlattığı soruşturma devam ederken derneğe kayyum atanması dikkat çekti.

DERNEK ÜYELERİNE AÇIKLAMA YAPTI

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, dernek üyelerine gönderdiği mesajda, "Değerli üyem, seçimi kaybetmiş malum kişilerin sosyal medyada yaptığı asılsız ihbar üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından bir tedbir olarak geçici bir süre TSYD Başkanlığı’ndan uzaklaştırılmış bulunuyorum" ifadelerini kullandı. "Hiçbir üyemiz satın alınamaz, oyunu peşkeş çektirmez. Anadolu'dan başlayan hamleyi çekemeyenler sonunda dersini gene alacaktır" diyen Tongsir, şunları kaydetti:

"Değerli üyem, seçimi kaybetmiş malum kişilerin sosyal medyada yaptığı asılsız ihbar üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından bir tedbir olarak geçici bir süre TSYD Başkanlığı’ndan uzaklaştırılmış bulunuyorum. Derneğe kayyum atanmıştır. Anadolu'dan gelen gazeteci arkadaşların usulsüz bir şekilde Genel Kurul’a davet edildiği ve seçimi böyle kazandığım iddia edilmektedir. Hiçbir üyemiz satın alınamaz, oyunu peşkeş çektirmez. Anadolu'dan başlayan hamleyi çekemeyenler sonunda dersini gene alacaktır. Bu kısa süreçte gene Levent'te olacağımı bilmenizi isterim. Biz seçimle geldik, seçimle gideriz. Sevgi ve saygılarımla"