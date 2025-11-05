MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün partisinin grup toplantısında Cumhur İttifak’ında sorun olmadığına yönelik açıklamalarda bulundu. Öncesinde çıkan “Cumhur İttifakı’nı bitirecek” iddialarına Bahçeli bu açıklamasıyla son noktayı koydu.

Birçok kulis bilgilerinde Ali Yerlikaya’yla valiler kararnamesi yüzünden sorunlar yaşadığı bildirilen Bahçeli’nin ‘Cumhur İttifakı’ açıklaması sonrasında bu tartışma yeniden alevlendi.

Gazeteci İsmail Saymaz Halk TV’deki programında Ali Yerlikaya’nın yerine gelecek isimlerle ilgili bilgiler aktardı.

Saymaz, açıklamasında şu sözleri kullandı:

“ALİ YERLİ KAYAYA’NIN DA BAKANLIĞININ SON BULABİLECEĞİ ŞEKLİNDE DUYUMLAR VAR “

“Sayın Bahçeli'nin benim bildiğim kadarıyla Ali Yerlikaya'nın üzerini çizdiği söyleniyor. Yani atamalardan karar kaynaklı olarak.

Yakın zamanda bu sorunun da aşıldığı yerinde çeşitli bilgiler bana ulaştı. Önümüzdeki hafta MHP'den MHP'nin şerhleri nedeniyle çıkmayan valiler kararnamesi çıkabilir.

Birkaç hafta sonra Ali Yerli Kayaya’nın da bakanlığının son bulabileceği şeklinde duyumlar var bende.

En kuvvetli adayın İstanbul Valisi Davut Gül olduğu ikinci potansiyel adayın ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek olduğu ileri sürülüyor.”

NE OLMUŞTU?

Yeni Şafak'ın televizyon kanalı Tvnet'te İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve danışmanı hedef alınmıştı.

AKP iktidarı medyasından Yeni Şafak'ın televizyon kanalı Tvnet'te şaşırtan bir olay meydana gelmişti.

Canlı yayında, Bakan Yerlikaya'nın 'Emoji bakan' olduğunu ifade edip danışmanlığını yapan ismin de 'araştırılması' talep edilmişti.

Kılıçarslan açıklamasında şunları söylemişti:

"O iletişim profesörünün 28 Şubat'ta neler yaptığını araştıracak yürekli bir Yeni Şafak muhabiri aranıyor Ersin Çelik. Ali Yerlikaya'nın iletişim danışmanı olan prof mrof adamın 28 Şubat'ta üniversitede tam olarak neler yaptığını araştırıp ortaya koyabilecek yürekli bir muhabir aranıyor."