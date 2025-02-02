İçki içtiği arkadaşını çıkan kavgada bıçakla öldürdü; olay anı kamerada

Olay, dün Bornova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta birlikte içki içen iki arkadaştan Umut Can S. ile Mert Gazi Sönmez arasında, küfürleşme ile başlayan tartışma büyüdü.

Umut Can S., yanındaki bıçakla arkadaşı Sönmez'e saldırdı. Çevredekiler kavga eden iki arkadaşı ayırmak istese de başarılı olamadı. Umut Can S., arkadaşı Sönmez'i çeşitli yerlerinden bıçakla ağır yaraladı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Umut Can S., olayın ardından kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralı Sönmez'i ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Sönmez, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışma sonucu Umut Can S., aynı gün yakalandı.

Polisteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen Umut Can S., tutuklandı.