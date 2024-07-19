İçme suyu isale hattı patladı. Neye uğradığını şaşırdılar

Kaynak: Haber Merkezi
İçme suyu isale hattı patladı. Neye uğradığını şaşırdılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattının patlaması sonucu yolda büyük bir çukur oluştu.

Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde meydana gelen patlamada, içme suyu isale hattı bozuldu. Patlamanın etkisiyle kara yolunda geniş bir çukur açıldı.

Tazyikli suyun etkisiyle çevredeki bazı sitelerin bahçeleri suyla dolarken, sürücüler de yol üzerinde zor anlar yaşadı.

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Olayın ardından belediye ekipleri bölgedeki güvenliği sağlamak için önlemler aldı. Patlamanın ardından oluşan hasar ve suyun etkileri cep telefonlarıyla görüntülendi.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde onarım çalışmalarına başladı.

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