İcra takibi için geldiği Bursa'da kaza sonucunda öldü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı Avukat Cafer Alpgiray Kıskaç (29), yaşamını yitirdi. Kıskaç'ın icra takibi için İstanbul'dan Bursa'ya geldiği belirtildi.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Cumhuriyet Bulvarı'nda gerçekleşti. İlçeye icra dosyası takibi için gelen İstanbul Barosu'na kayıtlı Avukat Cafer Alpgiray Kıskaç'a, bir başka davaya bakmak için Uşak'a gideceği otobüsüne binmek için terminale yürüdüğü sırada, terminal yönüne giden Abdullah D.'nin (20) kullandığı otomobil çarptı. Savrulan Kıskaç, park halindeki cipe çarparak yere düştü.

Başına aldığı darbeyle yaralanan Kıskaç, çağırılan sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Cafer Alpgiray Kıskaç, sevk edildiği bir hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Abdullah D. gözaltına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.