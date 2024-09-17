İcra takibi için geldiği Bursa'da kaza sonucunda öldü

Kaynak: DHA
İcra takibi için geldiği Bursa'da kaza sonucunda öldü

Bursa'da otomobilin çarptığı Avukat Cafer Alpgiray Kıskaç (29), yaşamını yitirdi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı Avukat Cafer Alpgiray Kıskaç (29), yaşamını yitirdi. Kıskaç'ın icra takibi için İstanbul'dan Bursa'ya geldiği belirtildi.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Cumhuriyet Bulvarı'nda gerçekleşti. İlçeye icra dosyası takibi için gelen İstanbul Barosu'na kayıtlı Avukat Cafer Alpgiray Kıskaç'a, bir başka davaya bakmak için Uşak'a gideceği otobüsüne binmek için terminale yürüdüğü sırada, terminal yönüne giden Abdullah D.'nin (20) kullandığı otomobil çarptı. Savrulan Kıskaç, park halindeki cipe çarparak yere düştü.

Başına aldığı darbeyle yaralanan Kıskaç, çağırılan sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Cafer Alpgiray Kıskaç, sevk edildiği bir hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Abdullah D. gözaltına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İcra takibi için geldiği Bursa'da kaza sonucunda öldü

İcra takibi için geldiği Bursa'da kaza sonucunda öldü

Son Haberler
Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ'cü hakim ve emniyet görevlileri yakalandı
Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ'cü hakim ve emniyet görevlileri yakalandı
Qantas uçağı kalkış sırasında asfaltı böyle uçurdu
Uçak pistin asfaltını uçurdu
Motosikletçilere 170 bin 625 TL ceza kesildi
Motosikletçilere 170 bin 625 TL ceza kesildi
Fatih Portakal asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı. AKP kulislerinde konuşulan rakamı canlı yayında duyurdu
Fatih Portakal asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı. AKP kulislerinde konuşulan rakamı canlı yayında duyurdu
18 yıldır Çin'de mahkum olan Amerikalı papaz ülkesine döndü
18 yıldır Çin'de mahkum olan Amerikalı papaz ülkesine döndü