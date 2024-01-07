İcraya 2024’ün ilk 5 gününde 134 bin 515 dosya daha geldi

2023 yılında bankalardan kredi kartı veya tüketici kredisi kullanan yaklaşık 780 bin kişi borçlarını zamanında ödeyemedi ve icra işlemine tabi tutuldu.

Bu kişilerin yanı sıra, hem kredi kartı hem de tüketici kredisi borcu olan yaklaşık 767 bin kişi de aynı duruma düştü.

Böylece, 2023 yılının ilk 11 ayında bankaların icra takibine aldığı kişi sayısı 1 milyon 197 binin üzerine çıktı.

Bununla birlikte, geçmiş yıllarda da banka borçları nedeniyle icralık olan ancak hâlâ borcunu kapatamamış 2 milyon 337 bin kişi bulunuyor.

Ayrıca, 2 milyon 109 bin kişi de borçlarını varlık yönetim şirketlerine devrettiği için icra takibinde.

2024 yılının başında ise icra dairelerine yeni gelen dosya sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış göstererek 134 bin 515'e ulaştı.