İdam cezası alan kümes hırsızı affedildi

Osun Eyaleti Valisi Ademola Adeleke, 2010 yılında bir tavuk ve yumurta hırsızlığı nedeniyle idam cezasına çarptırılan Segun Olowookere’yi affetti. Adeleke’nin duyurusunda, aralarında Olowookere’nin de bulunduğu toplam 53 mahkûmun affedildiği belirtildi.

Olowookere’nin ceza arkadaşı Sunday Morakinyo da af kararından yararlanırken, kamuoyunda geniş yankı uyandıran olay, Olowookere’nin ailesinin bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla tekrar gündeme gelmişti. Anne ve babası, olayın suçsuz bir bireyi mağdur ettiğini dile getirerek kamuoyundan yardım istemişti.

SUÇLAMA VE MAHKEME SÜRECİ

2010 yılında bir tavuk çiftliğini soygun yapma iddiasıyla gözaltına alınan Olowookere ve Morakinyo, o dönemde silahlı soygun suçlamasıyla yargılandı. Silahlı soygun suçlarının, o dönemin yasalarına göre zorunlu olarak idam cezasına tabi olduğu Osun’da, mahkeme 2014 yılında idam cezasını onaylamıştı.

Ancak Olowookere’nin ailesinin verdiği bilgiler, sürecin adil olmadığını ortaya koydu. Baba Olanrewaju, mahkeme öncesinde oğlunun serbest bırakılması için 30 bin naira talep edildiğini ancak yalnızca 20 bin naira toplayabildiklerini açıkladı. Kamuoyunda yankı uyandıran bu iddialar, valinin durumu tekrar incelemesine yol açtı.

KAPSAMLI İNCELEME VE AF KARARI

Aile açıklamalarının ardından Vali Adeleke, eyalet başsavcısına dosyanın detaylı şekilde incelenmesi talimatını verdi. İnceleme sonucunda, olayın koşulları ve mahkûmların hikâyeleri göz önüne alınarak af kararı alındı. Olowookere’nin serbest bırakılması, adaletin yeniden tesis edilmesi adına bir adım olarak yorumlandı.

Vali Adeleke, hafif suçlardan hüküm giymiş 30 kişinin cezalarını da hafifletirken, bu adımın toplumsal adaleti güçlendirmek adına önemli bir mesaj taşıdığı ifade edildi.