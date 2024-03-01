İdamından saniyeler önce bu talepte bulundu

ABD'de yaklaşık 23 yıl önce kuzeniyle onun kız arkadaşını öldüren Ivan Cantu idam edildi.
Cantu'nun idamı, cezasını çektiği Alabama eyaletine bağlı Huntsville kentindeki eyalet hapishanesinde zehirli iğneyle gerçekleştirildi.
50 yaşındaki İvan Cantu infaz odasına alınmış, zehirli iğne hazırlanmıştı. Son bir isteği vardı. İdamından hemen önce infaz odasında cinayetleri işlemediğini savunan 50 yaşındaki Cantu, oturduğu sandalyeye "ait olmadığının" kanıtlanması için soruşturmaya devam edilmesini istedi. Artık infaz vakti gelmiş, iğne yapılacaktı. Cantu'nun bu isteği yanıtsız kaldı.
POLİS BİR ÇOK DELİL BULMUŞTU
Polis, Cantu'nun evinde kurbanların DNA'larıyla eşleşen kanlı pantolonlar bulmuş, cinayetlerde kullanılan silahın şarjöründe parmak izlerine rastlamıştı.
Cantu, 2000 yılında 27 yaşındaki kuzeni James Mosqueda ile 22 yaşındaki kız arkadaşı Amy Kitchen'ı öldürdüğü gerekçesiyle mahkum edilmişti.
İki kişiyi vahşice öldürdüğü gerekçesiyle idam cezasına çarptırılan Cantu, mahkemedeki ifadesinde kuzeninin para yüzünden anlaşmazlık yaşadığı uyuşturucu satıcısı tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti.