İddia uğruna başladı dünya üçüncüsü oldu

Gümüşhaneli bilek güreşi sporcusu Berat Yıldırım, arkadaşlarıyla girdiği bir iddia sonucu başladığı bilek güreşi sporunda uluslararası arenada büyük bir başarıya imza attı. 15-25 Ağustos tarihleri arasında Moldova'nın Kişinev kentinde düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda, 55 kilogram büyük erkekler sağ ve sol kolda dünya 3.'sü oldu.

Berat Yıldırım, spor kariyerine 12 yaşında bilardo oynayarak başladığını, ardından atıcılıkla ilgilendiğini ve bir arkadaşının iddiası sonucu bilek güreşine yöneldiğini belirtti. İlk yılında Türkiye 3.'sü, 2019'da Avrupa şampiyonu oldu. Son olarak, Slovakya'nın Bratislava şehrinde gençler kategorisinde Avrupa şampiyonu olarak dikkat çekti.

Yıldırım, Moldova'daki Dünya Şampiyonası'ndan 4 madalyayla döndü: büyükler kategorisinde sağ kol ve sol kolda dünya 3.'sü, gençler kategorisinde ise sol kolda Avrupa şampiyonu, sağ kolda ise Avrupa ikincisi oldu. Kendisinin büyük hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu ve antrenörü Davut Altuntaş ile ailesinin desteğiyle bu hedefe ulaşacağına inandığını ifade etti.

Berat Yıldırım'ın ağabeyi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi'nde görevli gençlik lideri Yusuf Yıldırım, kardeşinin 12 yaşından itibaren çeşitli spor branşlarında başarılar elde ettiğini ve bilek güreşinde kazandığı uluslararası derecelerle gurur duyduklarını belirtti. Yıldırım, kardeşinin başarılarının devamını diledi.